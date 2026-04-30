Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

