Gaziantep'te Fırat Nehri kenarındaki mesire alanı sular altında kaldı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri kenarındaki mesire alanını su bastı.
Giriş: 23.05.2026 - 19:23
3 gün önce Karkamış Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Fırat Nehri yükseldi.
Sınıra yakın nehrin kıyısındaki mesire alanı su altında kaldı.
Girişlerin yasaklandığı alanda, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.
