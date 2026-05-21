Gaziantep'te Genç İnovasyon Proje Pazarı düzenlendi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), "Dijital Ufuklar 2026" etkinlikleri kapsamında Gaziantep Genç İnovasyon ve Proje Pazarı düzenledi.



GİBTÜ Mühendislik Topluluğu ile Proje Üretim ve Yönetim Topluluğu (PUY) işbirliğinde gerçekleştirilen "1503 TÜBİTAK Dijital Ufuklar Gaziantep Genç İnovasyon ve Proje Pazarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.



Üniversite Etkinlik Alanı'nda, TÜBİTAK, T3 Vakfı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) desteğiyle düzenlenen organizasyon, bölgedeki genç yetenekleri ve teknoloji meraklılarını bir araya getirdi.



GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, açılışta yaptığı konuşmada, üniversite olarak bilime, teknolojiye ve gençlerin yenilikçi fikirlerine her zaman destek verdiklerini söyledi.



Gençlerin potansiyeline olan inancını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:



"Bugün burada yalnızca projeleri değil, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını ve dijital ufuklarını görüyoruz. GİBTÜ olarak gençlerimizin teorik bilgilerini ürüne ve katma değere dönüştürebilecekleri bu tür platformları çok önemsiyoruz. Akademi ile sanayiyi buluşturan bu köprü, genç girişimcilerimizin sektör temsilcileriyle tanışarak vizyon kazanmalarına katkı sağlayacaktır. Fikir üreten, çalışan ve ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sunan tüm öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Geleceği inşa edecek nesil tam da bu alanda yetişiyor."



TÜBİTAK 1503 Projesi yürütücüsü Osman Hansu ile proje araştırmacısı Zeynep Yüksel de etkinlikte gençlere rehberlik etti.

