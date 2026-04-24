Gaziantep'te Hacı Mahmut Saruhan Camisi'nin yapımı için protokol imzalandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Kızılhisar Mahallesi'ne, hayırsever Saruhan ailesi tarafından inşa edilecek olan Hacı Mahmut Saruhan Camisi için Valilik fuaye alanında imza töreni düzenlendi.



Törene, Vali Kemal Çeber, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve Vali Yardımcısı Murat Akyüz, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner, hayırseverler Tolga Saruhan ve Taner Saruhan katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, hayırseverlik geleneğinin şehre değer katmaya devam ettiğini belirtti.





​​​​​​​Bu caminin bölge halkı için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Çeber, kaymakamlık ve müftülük başta olmak üzere tüm kurumların süreçte koordinasyon ve destek sağlayacağını dile getirdi.



Hayırseverler Tolga Saruhan, "Bu imkanları bizlere sunduğunuz ve öncülük ettiğiniz için teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz. İnşallah bu eser memleketimize ve toplumumuza hayır getirir." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

