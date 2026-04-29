Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ş. ile 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

