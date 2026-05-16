        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te iki ayrı traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'te iki ayrı traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen traktör kazalarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Giriş: 16.05.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Taha Pekmezci (78) idaresindeki 27 AJ 959 plakalı traktör, Arıl Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Pekmezci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Adil Başpınar yönetimindeki 46 AGB 266 plakalı traktör ise Bademli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Cenazeler hastanelerin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

