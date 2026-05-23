Gaziantep'te jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi jandarma ekipleri trafik kuralları denetimi gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekiplerine bağlı sivil giyimli Otoyol Jandarması tarafından yapılan araç sürücülerinin ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı ile kural ihlalleri denetlendi.
Ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Ekipler, kazalardaki olası can kayıplarını en aza indirmek amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışmalarına devam edecek.
