Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu iş yerine düzenlendikleri operasyonda 53 gümrük kaçağı telefon ile gümrük kaçağı tablet ele geçirdi, M.D'Yi gözaltına aldı.



Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

