Gaziantep'te kaçan kurbanlık dana hastane bahçesinde yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçan kurbanlık dana, bir hastanenin bahçesinde yakalandı. Kurban Bayramı'nda kesilmek için alınan dana, sahibinin elinden kaçarak Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi bahçesine girdi. Dana, kurban sahipleri, hastane personeli ve vatandaşların yardımıyla yakalandı. Kontrol altına alınan dana, sahiplerine teslim edildi.

