        Gaziantep'te kadınların ürettiği yufka ekmekler belediye aracılığıyla satılıyor

        Gaziantep'te kadınların ürettiği yufka ekmekler belediye aracılığıyla satılıyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde kadınların ürettiği yufka ekmekler, belediyeye ait Mutfak Sanatları Merkezi'nde satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Gaziantep'te kadınların ürettiği yufka ekmekler belediye aracılığıyla satılıyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde kadınların ürettiği yufka ekmekler, belediyeye ait Mutfak Sanatları Merkezi'nde satışa sunuluyor.

        Kooperatifteki kadınlar tarafından üretilen günde yaklaşık 300 ekmek İslahiye Belediyesi'ne ait Mutfak Sanatları Merkezi'nde satışa sunuluyor.

        Kooperatifte birleşen kadınlar ürettikleri ekmeklerden elde ettikleri kazançla aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

        Kooperatif üyesi Zeliha Polat, yaptığı açıklamada, kooperatifin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Burada yüzlerce yıldır yapılan geleneksel yufka ekmeği yapıyoruz. Biz de arkadaşlarımızla birlikte bu sayede evimize ekmek götürüyoruz." dedi.

        İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise amaçlarının kadın istihdamını artırmak olduğunu ifade etti.

        Öte yandan kadınlar kooperatifte koruk ekşisi, kozalak pekmezi, biber ve domates salçası ile patlıcan ve domates kurusu gibi ürünler de üretiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

