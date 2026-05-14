Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te "Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında" programı düzenlendi

        Gaziantep'te "Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında" programı düzenlendi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği işbirliğinde Gaziantep'te "Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında" adlı eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında" programı düzenlendi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği işbirliğinde Gaziantep'te "Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında" adlı eğitim programı düzenlendi.

        Gaziantep Üniversitesi Şehitkamil Yurdu'nda düzenlenen programda, röportaj, haber ve sosyal medya için video hazırlama yöntemleri üniversite öğrencilerine uygulamalı olarak aktarıldı.

        Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Aytekin Polatel, AA muhabirine, bu programın 4 ilde düzenleneceğini, kamera önü ve arkası deneyimlerini bir eğitim çerçevesinde gençlere anlatabilmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Polatel, "Dijital çağda sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği noktasında geleneksel medyanın kurallarını sosyal medyada kullanılabilir hale getirmek ve bu çerçevede eğitimler vermek amacıyla yapılan bir programdır." dedi.

        Programda, serbest muhabir Selda Güneysu, haber teknikleri konusunda eğitim verirken görüntü yönetmeni Mehmet Rıza Marufoğlu ise kadraj, kurgu, ses ve ışık teknikleriyle ilgili bilgiler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde

        Benzer Haberler

        Araban'da fıstık üreticileri ilaçlama çalışmasına başladı
        Araban'da fıstık üreticileri ilaçlama çalışmasına başladı
        Jandarmadan vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti
        Jandarmadan vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti
        FIFA'dan Gaziantep FK'ya transfer yasağı cezası Cezaya konu ödemenin yapılm...
        FIFA'dan Gaziantep FK'ya transfer yasağı cezası Cezaya konu ödemenin yapılm...
        İslahiye'de yaralı halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı
        İslahiye'de yaralı halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı
        Nizip'te 2 gündür kayıp olan çocuk Fırat Nehri'nde ölü bulundu
        Nizip'te 2 gündür kayıp olan çocuk Fırat Nehri'nde ölü bulundu
        Çocuklarda hemanjioma dikkat: Erken takip önem taşıyor
        Çocuklarda hemanjioma dikkat: Erken takip önem taşıyor