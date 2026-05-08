Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te "kara para aklama" operasyonunda 18 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te "kara para aklama" operasyonunda 18 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te narkotik bağlantılı kara para aklama operasyonunda 293 milyon 400 bin liralık mal varlığına el konuldu, 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 19:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "kara para aklama" operasyonunda 18 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te narkotik bağlantılı kara para aklama operasyonunda 293 milyon 400 bin liralık mal varlığına el konuldu, 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MASAK raporları doğrultusunda narkotik suçlardan kaynaklanan kara para aklanmasına yönelik yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

        Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında, lüks araçlar, daireler ve düğün salonunun yer aldığı 293 milyon 400 bin liralık mal varlığına el konuldu.

        Ayrıca 29 şüpheli ile 4 şirkete ait banka hesapları bloke edildi.

        Öte yandan örgütlü narkotik ticareti yaptığı belirlenen 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda da 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 13'ünün cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        4 uzvunu kaybeden baba protezle yeniden hayata tutunacak Gaziantep'ten Vira...
        4 uzvunu kaybeden baba protezle yeniden hayata tutunacak Gaziantep'ten Vira...
        MHP Gaziantep'te yeni il başkanına ziyaret trafiği
        MHP Gaziantep'te yeni il başkanına ziyaret trafiği
        Yılmaz'dan Çıksorut ve Umut mahallesine ziyaret
        Yılmaz'dan Çıksorut ve Umut mahallesine ziyaret
        Duayen sanayici M. Naci Topçuoğlu anılacak
        Duayen sanayici M. Naci Topçuoğlu anılacak
        GTB'den bakliyat sektörüne yönelik saha incelemesi ve bölgesel istişare pro...
        GTB'den bakliyat sektörüne yönelik saha incelemesi ve bölgesel istişare pro...
        Mehmet Kaya'dan "Anneler Günü" mesajı
        Mehmet Kaya'dan "Anneler Günü" mesajı