Gaziantep'te köpek güzellik yarışması düzenlendi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir pet otelde, Poodle cinsi köpekler için yarışma düzenlendi.



Yarışmada köpekler, ırk uyumu, karakteristik özellikleri ve sahipleriyle olan ilişkileri açısından değerlendirildi.



Dereceye giren köpeklerin sahiplerine otelde konaklama, mama ve ücretsiz bakım hizmeti ödülü verileceği bildirildi.



Etkinliği organize eden Uzman Veteriner Hekim Tuğba Tuzlu Aslan, gazetecilere, 50 poodleın katılımıyla güzellik yarışması ve gösteri düzenlediklerini söyledi.



Aslan, hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

