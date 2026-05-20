        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

        Gaziantep'te Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali denetlendi.

        Giriş: 20.05.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Ticaret Bakanlığı koordinesinde,Ticaret İl Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yapılan denetimde, künye ve fiyatlar kontrol edildi.

        Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarladan çıkan ürünün tezgaha gelene kadar geçirdiği aşamaları takip ettiklerini söyledi.

        Denetimlerle dürüst esnafın hakkını korumayı ve tüketicilerin hakkını savunmayı amaçladıklarını belirten Kahraman, şunları ifade etti:


        "Bu ürünlerin Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Hal Kayıt Sistemi'nde kayıtlarının olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer burada herhangi bir usulsüzlük durumu söz konusu ise bununla ilgili tutanak düzenliyoruz. Ayrıca künyelerini kontrol ediyoruz. Biz bu ürünün tarladan sofraya gelinceye kadar dijital ortamda takibini yapabiliyoruz. Aynı zamanda fiziksel olarak denetimlerini yapabiliyoruz. Hal Kayıt Sistemi'ndeki fiyatlarla mevcut ve fiziksel olan fiyatları kontrol ediyoruz. Burada herhangi bir eksiklik veya aksaklık söz konusu ise yine tutanak düzenleyip Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Hal Kayıt Sistemi'nde ürünlerin kim tarafından, ne zaman, nerede üretildiğiyle ilgili bilgiler görülmektedir. Fiyatlarımızı da bu sistemden vatandaşlarımızın inceleme fırsatı var. Sistem üzerinden fahiş fiyat olduğunu düşündüklerinde CİMER ve ALO 175 üzerinden bilgilendirmek suretiyle biz yasal işlem başlatabiliyoruz."

        Ekiplerin denetimlerinin süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

