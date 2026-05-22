Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda 72 bin 196 personel görev yapacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kurban Bayramı sürecinde kentte 72 bin 196 personelin görev yapacağını bildirdi.



Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramı güven ortamı içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla tedbirler aldıklarını belirtti.



Çeber, şunları ifade etti:



"Halkın yoğun olarak bulunduğu otogar, tren garı/istasyonlar, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, kurban satış yerleri gibi alanlarda bayram vesilesiyle trafik, asayiş ve genel emniyet tedbirleri alınmıştır. Şehrimizde bayram süresince trafik kontrol, şok uygulama ve sürücüleri bilgilendirme faaliyetleri, hız denetimi, şehrin farklı noktalarında dron destekli uygulamalarımız devam edecektir. İçişleri Bakanı'mızın da açıkladığı üzere vatandaşlarımız tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimiz kara yolu güzergahlarında da EDS noktalarını 'HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması' üzerinden görebileceklerdir. Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'mız, İl Emniyet Müdürlüğü'müz, İl Sağlık Müdürlüğü'müz, AFAD Müdürlüğü'müz, 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü'müz ve diğer ilgili İl Müdürlüklerimiz bünyesinde ilimiz genelinde bayram tatili boyunca 72 bin 196 personelimiz görevleri başında olacaklardır."



Çeber, bayramda seyahat edecek vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.







