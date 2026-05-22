Gaziantep'te "kurban yakalama timi" göreve hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "kurban yakalama timi" Kurban Bayramı'nda iş başında olacak.





Gaziantep Doğal Yaşam Parkı personelinden oluşan ve aralarında hayvan bakıcısı ile veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik tim, yaklaşık 1,5 aydır kement atma ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle eğitim alarak göreve hazır hale geldi.



Kurban Bayramı süresince Alo 153'e gelecek ihbarlar üzerine harekete geçecek olan tim, kaçan kurbanlık hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, basın mensuplarına, timin önceki bayramlarda olduğu gibi bu yıl da görev yapacağını söyledi.



Toplam 20 kişilik ekip kurduklarını ifade eden Özsöyler, "Ekibin içinde 5 veteriner hekim bulunuyor. Kesim alanına götürürken veya pazardan aldıktan sonra kaçtığı yönünde Büyükşehir Belediyemizin 153 ihbar hattına ihbar geldiği zaman ekip buradan hareket edecek. Ekip, dronla tespit ettiği kaçan hayvanı yakalayarak vatandaşımıza teslim edecek. Geçen yıl 20 dana kaçmıştı, inşallah bu sene hiçbir dana kaçmaz. Kaçan olursa da biz gereken önlemlerimizi aldık." diye konuştu.







