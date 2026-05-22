        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te "kurban yakalama timi" göreve hazır

        Gaziantep'te "kurban yakalama timi" göreve hazır

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "kurban yakalama timi" Kurban Bayramı'nda iş başında olacak.

        Giriş: 22.05.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı personelinden oluşan ve aralarında hayvan bakıcısı ile veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik tim, yaklaşık 1,5 aydır kement atma ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle eğitim alarak göreve hazır hale geldi.

        Kurban Bayramı süresince Alo 153'e gelecek ihbarlar üzerine harekete geçecek olan tim, kaçan kurbanlık hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, basın mensuplarına, timin önceki bayramlarda olduğu gibi bu yıl da görev yapacağını söyledi.

        Toplam 20 kişilik ekip kurduklarını ifade eden Özsöyler, "Ekibin içinde 5 veteriner hekim bulunuyor. Kesim alanına götürürken veya pazardan aldıktan sonra kaçtığı yönünde Büyükşehir Belediyemizin 153 ihbar hattına ihbar geldiği zaman ekip buradan hareket edecek. Ekip, dronla tespit ettiği kaçan hayvanı yakalayarak vatandaşımıza teslim edecek. Geçen yıl 20 dana kaçmıştı, inşallah bu sene hiçbir dana kaçmaz. Kaçan olursa da biz gereken önlemlerimizi aldık." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        416 bin dolar ikramiye!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        "Bizi daha üretken kılacak"

