Gaziantep'te müze ve doğal yaşam parkı ücretsiz hizmet verecek

Belediyeden yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle belediyeye ait olan müzeler ve doğal yaşam parkının ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.





Açıklamada şunlar kaydedildi:





"Bayram coşkusunun yaşanacağı bu özel günde, vatandaşlar parkın en çok ilgi gören sakinlerinden biri olan zürafa Selvi'nin yavrusunu görme fırsatı bulacak. Uygulama kapsamında öğretmenler, öğrenciler gazi, şehit yakınları ve 65 yaş üstü vatandaşlar gün boyunca müzeleri gezebilecek, tüm vatandaşlar ise ücretsiz olarak Doğal Yaşam Parkı'nda keyifli vakit geçirerek bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilecek."



