Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gaziantep'te nefes borusuna elma parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Gaziantep'te nefes borusuna elma parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde nefes borusuna elma parçası kaçan lise öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 15:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te nefes borusuna elma parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde nefes borusuna elma parçası kaçan lise öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Beyza Cançelik'in nefes borusuna öğle yemeği sırasında elma parçası kaçtı.

        Cançelik'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Faik Aktaş, öğrenciye müdahale etti. Heimlich manevrası uygulayan öğretmen, öğrencisinin rahat nefes almasını sağladı.

        Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Okul Müdürü Hakan Güneş öğretmeni tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

