Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 okulda eğitime yarın ara verilecek

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle hasar gören 39 okulda eğitime yarın ara verilecek.



Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden bu okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır."

