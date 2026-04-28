        Gaziantep'te otomobille yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Göllüce Mahallesi 25065. Sokak'ta 23 Nisan'da akşam saatlerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında yürüyen M.D'ye (43) çarptıktan sonra kaçtı.

        Polis ekipleri, yayaya çarpan sürücünün A.Ç. (19) olduğunu belirledi. Yapılan kontrolde sürücünün 1,18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan sürücüye çeşitli trafik kurallarını ihlalden 150 bin lira cezai işlem uygulandı.


        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, A.Ç'nin otomobiliyle sağa sola manevra yaparak gelmesi ve M.D'ye çarptıktan sonra bölgeden kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

