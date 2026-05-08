Gaziantep'te ruhsatsız diş implantı yapan kişi tutuklandı
Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız diş implantı yapan kişi tutuklandı.
Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız diş implantı yapan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda diş implant cihazı, diş sterilizasyonu için kullanılan otoklav cihazı, diş malzeme sterilizasyon rulo cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.