Gaziantep'te sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlardan 1'i telef oldu 3'ü yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlardan 1'i telef oldu 3'ü yaralandı. Yukarıbilenler Mahallesi'nde Erhan Yıldırım'a ait koyunlar, evin bahçesinde otlarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıda koyunlardan 1'i telef oldu, 3 koyun ise yaralandı. Yıldırım, Jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.