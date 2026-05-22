Gaziantep'te sahte para operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte para bastığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 2 ruhsatsız tüfek ve 14 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan daha önce düzenlenen operasyon kapsamında aynı olaya ilişkin 3 şüpheli tutuklanmıştı.

