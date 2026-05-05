        Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesinden fırtına ve yağıştan etkilenenlere maddi destek

        Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesinden fırtına ve yağıştan etkilenenlere maddi destek

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, önceki gün yaşanan fırtına ve yağıştan etkilenen hanelere 20 bin liraya kadar destek sağlayacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 21:32 Güncelleme:
        Yılmaz, yaptığı açıklamada, kentte önceki gün etkili olan "süper hücre" fırtınasının ardından tüm personelle sahada çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

        Fırtınanın ardından adeta seferberlik ilan ettiklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Şehitkamil Belediyesi her evin yanında olacak. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı, devletimiz üzerine düşeni ziyadesiyle yapacak. Şehitkamil Belediyesi olarak biz de felaketten zarar gören her haneye tespitlerimiz doğrultusunda 20 bin liraya kadar nakdi destekte bulunacağız. Amacımız, hemşerilerimizin bu zor süreci daha hızlı atlatmasına katkı sunmak. Bu tür afetler karşısında en büyük gücümüz dayanışmamızdır. Şehitkamil Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de hemşerilerimizin yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracak, ilçemizi hep birlikte daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

