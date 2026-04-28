        Gaziantep'te sele kapılan kişinin cenazesine ulaşıldı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sele kapılan Mehmet Oğlakçı'nın (34) cenazesine yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir kişinin sele kapıldığı ihbarı sonrasında bölgede AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye, Büyükşehir Belediye ekiplerinden oluşan 140 personelin arama kurtarma çalışması başlattığı belirtildi.

        Ekiplerin Oğlakçı'nın aracını ezilmiş halde bulduğu, bölgedeki arama çalışmalarının kadavra köpeği, bot, su üstü arama ekibi ve dron ile genişletildiği ifade edilen açıklamada, Mehmet Oğlakçı'nın cansız bedeninin Geneyik Mahallesi ve Dokurcun Mahallesi birleşimindeki dere kenarında bulunduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
