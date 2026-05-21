Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.



Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde yolda yürürken karşılaşan M.Y. (38), F.Y. (36) ile M.D. (30) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. tabanca ile yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan M.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Şüpheli M.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, diğer şüpheli F.Y'nin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.







