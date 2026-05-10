Gaziantep'te taksi şoförünü rehin alan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te taksi şoförünü rehin aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Merkez Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde dün, taksi şoförünü silahla rehin almasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, olay anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki pompalı tüfekle ateş açması ve taksi şoförünün şüphelinin elindeki silahı almaya çalışırken boğuşması ile zanlının polis ekiplerince gözaltına alınma anı yer alıyor. Merkez Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde dün, bindiği taksinin şoförü R.Y'yi pompalı tüfekle rehin alan şüpheli S.Ç, polisin uyarı ateşi sonucu yakalanmıştı.

