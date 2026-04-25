Gaziantep'te tartıştığı babasını öldüren çocuk tutuklandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki kız, tutuklandı. Güzelvadi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda çıkan kavgada babası Ali B'yi bıçakla öldürmesinin ardından gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen kız çocuğu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali B. (42) ile kızı E.B. (14) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, E.B. bıçakla babasını yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ali B'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, kız çocuğu ise gözaltına alınmıştı. ​​​​​​​

