        Gaziantep Haberleri Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 yabancı uyrukludan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 yabancı uyrukludan 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda merkez Şahinbey ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, M.A.E. ve A.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Y.M.S. ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

