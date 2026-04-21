Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 yabancı uyrukludan 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda merkez Şahinbey ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, M.A.E. ve A.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Y.M.S. ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
