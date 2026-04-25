Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti

Gaziantep’te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile araçtaki oğullarından biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.



İ.A. (50) idaresindeki 02 KN 523 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip D-400 kara yolunun Çaybaşı Mahallesi mevkisinde H.Ö. (27) yönetimindeki 63 AFK 958 plakalı tırla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan çocukları A.A. (20) ve B.B.A. (14) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile oğlu A.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralı B.B.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Bu arada gözaltına alınan tır sürücüsü H.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

