Gaziantep'te toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak

Gaziantep'teki toplu taşıma araçları Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince yaşanacak şehir içi hareketliliğin güvenli şekilde yönetilmesi için turuncu otobüsler, tramvaylar ve GAZİRAY seferlerinin bayramda ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.



Bu kapsamda arife günü başlayacak uygulamanın bayramın son gününe kadar süreceği kaydedildi.



Uygulamayla toplu taşımanın teşvik edilmesiyle kent genelindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve çevreci ulaşımın desteklenmesi hedefleniyor.​​​​​​​



