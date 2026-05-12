Gaziantep'te "Touche" müzik grubu konser verdi

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Touche" müzik grubu sahne aldı.



Şehitkamil Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Festivali düzenlendi.



Festival kapsamında "Touche" müzik grubu, Kamil Ocak Spor Lisesi yanındaki alanda sahne aldı.



Konuklar, grubun seslendirdiği şarkılarla keyifli vakit geçirdi.



Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AA muhabirine, konsere yoğun katılım olduğunu söyledi.



Gençlerin konserde eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Gençlerdeki bu coşku ve gözlerindeki bu bakış olduğu sürece, bu meydanlarda ve topraklarda milli bayramlar binlerce yıl kutlanacaktır. Bizim gençlere inancımız tamdır, onların her zaman yanındayız." diye konuştu.

