Gaziantep'te trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Abdurrahman Y. idaresindeki 33 BTD 28 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişeleri civarında, Ali Ö. yönetimindeki 54 TA 237 plakalı çekiciyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin S. (72) ve Fatma S'nin (72) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Abdurrahman Y. ile araçta bulunan Şenay Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.