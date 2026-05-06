        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te tüneli kapatan düğün konvoyundaki araçların sahiplerine 180 biner lira ceza uygulandı

        Giriş: 06.05.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, bir sosyal medya hesabından 100. Yıl Tünelleri'nde düğün konvoyunda yer alan araçların durup trafiği engellediği, araçtan inenlerin eğlendiği görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada plakası tespit edilen 7 aracın 4'üne 'Tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapma' ihlalinden ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 120 gün trafikten men edildi, sürücü belgelerine de 120 gün el konuldu. Plakası tespit edilen diğer 3 aracın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
