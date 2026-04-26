Gaziantep'te Türk devletlerinin ortak kültürel mirasının korunmasına yönelik program düzenlenecek

Gaziantep'te Türk devletlerinin ortak kültürel mirasının korunması amacıyla "Türk Kültür Mirası Stratejik İş Birliği Konferansı ve Teknik Çalıştayı: Kültür Varlıklarının Yasa Dışı Ticaretiyle Mücadele" programı gerçekleştirilecek.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek.



Kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımıyla mücadelesi gibi konuların ele alınacağı programda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan katılımcılar ile uluslararası kuruluş temsilcileri yer alacak.





Aynı zamanda programla, Türk devletleri arasında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Türk mirasıyla ilgili ortak bir farkındalık zemini oluşturulması hedefleniyor.





Program, 27-30 Nisan tarihlerinde Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek.







