Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 15 gram uyuşturucu madde, 1 litre amonyak, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.