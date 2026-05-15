        Gaziantep'te "Visit Gaziantep Turizm Uygulaması"nın tanıtımı yapıldı

        Gaziantep'in turizm envanterini dijital ortamda bir araya getirmek amacıyla geliştirilen "Visit Gaziantep Turizm Uygulaması"nın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde kurulan uygulamanın tanıtım programı, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, programın açılışında, şehrin tanıtımı için güzel bir uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi.

        Türkiye'nin turizmde son dönemde büyük farklar yarattığını aktaran Alpaslan, şöyle konuştu:

        "Hepimizin de kabul ettiği gibi insanlık tarihinin ilk medeniyetlerinin ortaya koyduğu bu Anadolu toprakları, olağanüstü güzelliğe ve zenginliğe sahip, turizm adına her ne ararsanız hepsinin fazlasıyla olduğu bir bölge. Biz de bunu çok doğru bir organizasyon, anlayış, tanıtım ve yatırımlarla destekleyerek birlik ve istikrar içerisinde götürdüğümüzde bunun da sonuçlarını alıyoruz."

        Uygulamanın Gaziantep'e hayırlı olmasını dileyen Alpaslan, projenin kente ve turizme katkı sağlayacağını ifade etti.

        Alpaslan, şöyle devam etti:

        "Gaziantep'imizin ve bölgemizin çok daha iyi tanıtılması için güzel bir platform oluşturulmuş durumda. Bunun 9 ayrı dilde olması, yapay zeka ile desteklenmiş olması tüm insanlığa ulaşması açısından ve teknolojinin tüm imkanlarının kullanılmış olması açısından son derece kıymetli. Ülkemizin, turizm bölgemizin, Gaziantep'in gelişmesi çok önemli ama bunu yaparken tek başına yapılmasının da ötesinde daha fazla ve güçlü bir şekilde yapılabilmesi için bölgeyle beraber yapılması lazım."

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gaziantep'in tarihiyle ve kültürüyle insanlığa yol gösterdiğini aktaran Gül, "Bugün bir esnafa gidip yediğiniz baklavadan ve kebaptan daha öte, gelen kişiyi hazreti insan olarak gören bir anlayış Gaziantep'te. Kentin en büyük zenginliği odur. Esnaf kapısından giren bir kişinin kimliğine, inancına, mezhebine, memleketine, diline bakmaz." dedi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise uygulamanın kent açısından önemli olduğunu belirtti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kente ait değerlere sahip çıkma yaklaşımıyla çalışmalar yaptıklarını dile getirerek "21. yüzyıl veri ve tasarım yüzyılı. Yenilenmemiz lazım. Akıllı şehre, akıllı turizm lazım. Akıllı turizm ve yapay zeka çağında başka bir şey söylemek lazım. Bugün 9 dille her birinin yanına bir rehber bulma ihtiyacı koymadan dünyanın en önemli ülkelerinde en büyük yazılımlarını gördüğümüzde, 'Bizim neyimiz eksik, biz niye yapamıyoruz?' dediğimiz bir çalışmadır bu." ifadelerini kullandı.

        Programa, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

