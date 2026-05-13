        Gaziantep Haberleri Gaziantep'te yapılacak taziye evinin temeli atıldı

        Gaziantep'te yapılacak taziye evinin temeli atıldı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılacak taziye evinin temeli atıldı.

        Giriş: 13.05.2026 - 15:26
        Gaziantep'te yapılacak taziye evinin temeli atıldı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılacak taziye evinin temeli atıldı.

        Hayırsever Konukoğlu ailesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi Kuveyt Bulvarı'nda inşa edilecek olan Konuğlu Taziye Evi için temel atma töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hayırsever Konukoğlu ailesinin her alanda şehrin ihtiyaçlarına koştuğunu söyledi.

        SANKO ve Konukoğlu ailesinin sadece Gaziantep için değil, tüm bölge ve ülke için örnek olduğunu ifade eden Çeber, "Örnek iş insanı ve örnek ailedir. Bunu tüm netliği ile söylemek lazım ki, marifet iltifata tabidir. Bu şehrin neye ihtiyacı varsa, nerede eksiklik varsa bu şehrin insanı neyle seviniyor neyle üzülüyorsa Konukoğlu ailesini orada görüyoruz." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Bütün aileler şehrim adına biliyorum başka çocuklar için bu şehrin diğer çocukları için okul yaptırıyorlar, hastane yaptırıyor. Ne gerekiyorsa ona destek oluyorlar. Tam olarak Farabi'nin erdemli şehrinin anahtar kodlarını taşıyan bir şehiriz."

        Hayırsever Abdulkadir Konukoğlu, taziye evinin arsasını tahsis eden Şehitkamil Belediyesine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından taziye evinin temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

