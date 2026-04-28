Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'teki Atatürk heykeli yeni valilik binası önüne taşınacak

        Gaziantep'teki Atatürk heykeli yeni valilik binası önüne taşınacak

        Gaziantep Valiliği'nin eski hizmet binası önündeki Atatürk heykeli, yeni Gaziantep Valiliği hizmet binası önündeki alana taşınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 14:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'teki Atatürk heykeli yeni valilik binası önüne taşınacak

        Gaziantep Valiliği'nin eski hizmet binası önündeki Atatürk heykeli, yeni Gaziantep Valiliği hizmet binası önündeki alana taşınacak.

        Valilikten yapılan açıklamada, Avusturalyalı Heykeltraş Heinrich Krippel tarafından 3 metre yüksekliğinden bronzdan yapılan heykelin taşınması için detaylı ve teknik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

        Heykelin incilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki eski Valiliğin bahçesine 1990'da yerleştirildiği belirtilen açıklamada, uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek bakım, restorasyon ve konservasyon süreçlerinden geçirilerek taşınacağı ifade edildi.

        Açıklamada, heykelin yeni Valilik binası önüne taşınmasının ardından resmi törenle açılışının yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet

