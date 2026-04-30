Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve Hatay'daki Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 83'e yükseldi.



İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, geçen yıl yüzde 1'e kadar düşen su seviyesinin, son aylardaki yağışlarla birlikte yüzde 83 seviyesine yükseldiğini, barajın 350 milyon metreküp hacme ulaştığını söyledi.



Erdoğan, barajdaki su seviyesindeki artışın tarımsal sulama açısından önemli olduğunu vurguladı.



İlçede 1974'te inşa edilen Tahtaköprü Barajı, İslahiye, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde toplam 109 bin 500 dekarlık tarım arazisinin sulanmasında önemli rol oynuyor.

