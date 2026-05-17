Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Geleneksel Türk dokuma sanatı çarpana modern takılarda hayat buluyor

        Geleneksel Türk dokuma sanatı çarpana modern takılarda hayat buluyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te yaklaşık 10 yıl önce hobi olarak başladığı geleneksel Türk dokuma sanatı çarpanayı modern takı, aksesuar ve giysilere dokuyan 58 yaşındaki Saniye Demir, sanatını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleneksel Türk dokuma sanatı çarpana modern takılarda hayat buluyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te yaklaşık 10 yıl önce hobi olarak başladığı geleneksel Türk dokuma sanatı çarpanayı modern takı, aksesuar ve giysilere dokuyan 58 yaşındaki Saniye Demir, sanatını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

        Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı mezunu olan Demir, 2016'da hobi olarak Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün çarpana dokuma kursuna gitmeye başladı.

        Yaklaşık 2 yıllık eğitimin ardından usta öğretici olarak halk eğitimi merkezlerinde çalışan Demir, mesleğini daha da ileri taşımak somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olmak için sınavlara girdi.

        Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olmaya hak kazanan Demir, geleneksel Türk dokuma sanatı çarpanayı modern takı, aksesuar ve giysilere dokuyarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

        Demir, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü'nde eğitim gören öğrencilere çeşitli atölye çalışmaları ve eğitimler de veriyor.

        Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Saniye Demir, AA muhabirine, çarpananın deri, karton veya ahşap gibi malzemelerden yapılan, köşeleri delik, kare veya çokgen şeklindeki küçük levhalar yardımıyla gerçekleştirilen geleneksel bir el dokuma tekniği olduğunu söyledi.

        Geleneksel sanatı devam ettirmeye çalıştığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

        "Hiç duymadığım bir el sanatıydı. Birçok el sanatıyla uğraşmıştım ama bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Hala detayına indiğim zaman inanamayacağımız kadar püf noktaları olduğunu gördüm. Gizemli bir el sanatı. Merak sardıktan sonra araştırdım, müzeleri gezdim ve sosyal medyada araştırmalarını yaptım. Amacım bunu yaymak ve öğretmekti. Yenileştirdim, eskiden yaptığımız bu kültürel el işlerini günümüze modernize edip, estetik hale getirerek her yerde kullanılabileceğini dikkati çekmeye çalıştım."

        - "Geleneksel Türk dokuma sanatı çarpanayı yaydığımı düşünüyorum"

        En büyük hedefinin somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olmak olduğunu belirten Demir, bunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

        Geleneksel Türk dokuma sanatı çarpananın gençler arasında da bilinirliğini arttırmak istediğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

        "Burada farkındalık yaratmanın benim misyonum olduğunu düşünüyorum çünkü bana öyle bir sorumluluk verildi. Bunu ben yapmalıyım diyerek yola çıktım. Geleneksel Türk dokuma sanatı çarpanayı yaydığımı düşünüyorum. Çarpanayla ilgili workshoplara katılıyorum, gönüllü sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. İnsanlara internetten online şekilde destek olmaya çalışıyorum ve duyurabildiğimiz kadar da insanların dikkatini çekiyor. Duyurma aşamasından da memnunum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!

        Benzer Haberler

        Araban'da sarımsak kebabı sezonu başladı
        Araban'da sarımsak kebabı sezonu başladı
        Şehitkamil'den bir taziye evi daha Yılmaz: "İlçemizin ihtiyaçlarını birer b...
        Şehitkamil'den bir taziye evi daha Yılmaz: "İlçemizin ihtiyaçlarını birer b...
        Gaziantep'te tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı
        Gaziantep'te tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı
        Bakır su takımı 350 bin çekiç darbesiyle hazırlanıyor
        Bakır su takımı 350 bin çekiç darbesiyle hazırlanıyor
        Nuri Şahin: "İstediğimiz yerde, en azından olmak istediğimiz yerde ligi bit...
        Nuri Şahin: "İstediğimiz yerde, en azından olmak istediğimiz yerde ligi bit...
        Gaziantep FK-Başakşehir maçının ardından
        Gaziantep FK-Başakşehir maçının ardından