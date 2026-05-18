GİBTÜ'de bilim söyleşileri düzenlendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) bilim söyleşileri gerçekleştirildi.
GİBTÜ'den yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen projede, 26 farklı okulda üniversitenin çeşitli birimlerinden öğretim elemanları öğrencilerle bir araya gelindi.
Proje kapsamında bilim, teknoloji, sağlık, çevre, matematik, yapay zeka, iletişim, yabancı dil, değerler eğitimi ve sosyal yaşam gibi birçok farklı alanda söyleşiler gerçekleştirdi.
26 okulda gerçekleştirilen bilim söyleşilerinin tamamlanmasının ardından, programın kapanış ve değerlendirme etkinliği GİBTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.
