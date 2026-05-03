        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GÜNCELLEME - Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 3 ilçede yarın ara verilecek

        Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde eğitime yarın ara verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 23:26 Güncelleme:
        Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerindeki 39 okulda çatı uçması, cam kırılması gibi hafif hasar meydana geldiği belirtildi.

        Yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurularak, şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi ve özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, ana okullarında vb. tüm eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 4 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

