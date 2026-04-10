        GÜNCELLEME - Gaziantep'te rehin aldığı 3 kişiden birini yaralayan firari hükümlü operasyonla yakalandı

        Gaziantep'te rehin aldığı 3 kişiden birini ayağından yaralayan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif U'yu (51) yakalamak için çalışma başlattı.

        Firari hükümlünün, Türktepe Mahallesi Nazlı Sokak'taki evde olduğunu tespit eden ekipler, Latif U'yu yakalamak isterken mukavemetle karşılaştı.

        Evdeki kız arkadaşı G.B'yi (36) rehin alan ve ayağından yaralayan Latif U, mahalledeki başka bir ikamete girerek buradaki kişi ile iş yerindeki şahsı da rehin aldı.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlünün emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        - Valilik, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı

        Gaziantep Valiliği, operasyona ilişkin görüntüleri paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

        "Şahinbey ilçemizde uyuşturucu suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çevresindeki farklı şahısları rehin alarak ekiplerimize silah kullanan şüpheli, adım adım takip edilerek yakalanmıştır."

        Paylaşılan görüntülerde Latif U'nun farklı kişileri rehin alması ve polisin şüpheliyi yakalaması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

