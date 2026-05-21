        Güneydoğu Anadolu'dan 4 ayda 1,2 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak-nisan döneminde 1,2 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk dört ayında 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

        Yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 1,3, değerde ise yüzde 3,9 arttı.

        Ocak-nisan döneminde 401 bin ton makarna, 281 bin ton buğday unu, 171,9 bin ton da ayçiçeği yağı ihraç edildi.

        Ayçiçek yağı ihracatı 279,4 milyon, makarna ihracatı ise 217,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Orta Doğu'daki savaş sürecinin tarım ve gıda sektörünün dünya genelindeki stratejik ağırlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

        Ticari ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bu süreçte, Türkiye genelinde hububat sektörü ihracatının nisan ayında aylık bazda yüzde 16,3'lük bir artış yakalamasının ülkenin üretim gücünü yansıttığını vurgulayan Kadooğlu, şunları kaydetti:

        "Bu artış trendini, aylık bazda yüzde 26,5'lik bir büyüme hızıyla destekleyen Güneydoğu Anadolu Bölgesi de nisanda 350 milyon dolara yaklaşan hububat sektörü ihracatı ile öne çıkıyor. Bu performans, temin ettiği ham maddeyi yüksek teknolojili tesislerinde işleyerek katma değerli mamule dönüştüren gıda sanayicilerimizin, tedarik zincirindeki değişimleri operasyonel bir başarıya da dönüştürebildiğinin kanıtı. Küresel risklerin zirve yaptığı bir atmosferde Türkiye, yakın coğrafyamızın gıda arz güvenliğini sağlayan asıl merkez olduğunu bir kez daha ispat etti."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

