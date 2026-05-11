Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri HKÜ Bilim İletişimi Ofisi Kültürevi, "Seçkiler" adlı sergiye ev sahipliği yaptı

        HKÜ Bilim İletişimi Ofisi Kültürevi, "Seçkiler" adlı sergiye ev sahipliği yaptı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Bilim İletişimi Ofisi Kültürevi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atiye Güner'in eserlerinden oluşan "Seçkiler" adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 16:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        HKÜ Bilim İletişimi Ofisi Kültürevi, "Seçkiler" adlı sergiye ev sahipliği yaptı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Bilim İletişimi Ofisi Kültürevi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atiye Güner'in eserlerinden oluşan "Seçkiler" adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

        HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi’nde yer alan HKÜ Bilim İletişimi Ofisi ve Kültürevi'nde sanatseverlerle buluşan sergide, Güner'in son bir buçuk yılda açtığı iki kişisel sergiden seçilen toplam 8 eser yer aldı.

        Sergiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen iletişim fakülteleri dekanları katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Bilim İletişimi Ofisi ve Kültürevi'nin tarih, kültür, sanat ve bilim iletişimini aynı çatı altında buluşturan önemli bir mekan olduğunu belirtti.

        Üniversiteler yalnızca bilimsel üretimin değil aynı zamanda kültürün, sanatın ve toplumsal hafızanın da merkezi olduğunu aktaran Küçükerdoğan, "Bugün burada, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atiye Güner'in son dönem çalışmalarından oluşan 'Seçkiler' sergisini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın, doğa, mekan ve insan ilişkisini farklı tekniklerle yorumlayan bu eserler, sanatın düşünsel ve duygusal derinliğini güçlü bir şekilde yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Doç. Dr. Atiye Güner ise "Seçkiler" adlı serginin son dönemde açtığı "Giz Bahçesi" ve "Mekan ve İnsan" adlı kişisel sergilerinden seçilen çalışmalardan oluştuğunu belirtti.


        Güner, toplam 8 eserden oluşan sergide tuval üzerine yağlı boya, akrilik, kolaj ve karışık tekniklerden yararlandığını ifade etti.


        Programın sonunda, HKÜ Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Batu Duru, bilim iletişimi kavramı ve ofisin çalışma alanları hakkında bilgi verdi.




        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Özel jet tepkisi
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Güvenli Okullar Huzurlu Şehirler İş Birliği Protokolü" imzala...
        Gaziantep'te "Güvenli Okullar Huzurlu Şehirler İş Birliği Protokolü" imzala...
        Taksi şoförünün, şüphelinin tüfeğini almaya çalıştığı anlar araç içi kamera...
        Taksi şoförünün, şüphelinin tüfeğini almaya çalıştığı anlar araç içi kamera...
        Tümgeneral Halil Şen'den okullarda güvenlik denetimi
        Tümgeneral Halil Şen'den okullarda güvenlik denetimi
        Gaziantep'te çekiciyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te çekiciyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı