İslahiye Kaymakamı Soylu, tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kaymakamı Mehmet Soylu, Akınyolu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde çalışan çiftçilerle bir araya geldi.



Soylu, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Ökkeş Demir ile Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan'la buğday ve biber tarlasında incelemelerde bulundu.



Çiftçiler ve mevsimlik tarım işçileriyle sohbet eden Soylu, İslahiye Ovası'nın Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından biri olduğunu söyledi.



İlçede yaklaşık 450 bin dekarlık tarım arazisinin tamamına yakınının ekilip biçildiğini belirten Soylu, 6 binin üzerinde mevsimlik tarım işçisinin de üretime katkı sunduğunu ifade etti.



Bu yıl yağışların oldukça bereketli geçtiğini dile getiren Soylu, "Yaklaşık 15 yıldır bir damla su akmayan dere şimdi dolu dolu akıyor. Buğdayımız ve biberimiz oldukça iyi görünüyor. Son 20 yılın en verimli tarım sezonlarından birini yaşayacağımızı düşünüyoruz." dedi.



Osman Erdoğan da yağışların etkisiyle tüm ürünlerde yüksek verim beklediklerini kaydetti.



Hüseyin Ökkeş Demir ise ilçede metrekareye düşen yıllık yağış miktarının 1250 kilograma ulaştığını, bunun normal sezonların yaklaşık üç katı olduğunu belirterek, tarımsal üretim açısından umut verici bir sezon yaşandığını ifade etti.

