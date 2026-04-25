İslahiye'de 400 çam fidanı toprakla buluştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 400 çam fidanı toprakla buluşturuldu.





İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, denetimli serbestlik yükümlüleri ve Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerinin katılımıyla Gaziantep Üniversitesi İslahiye Kampüsü'nde 400 adet çam ağacı fidanı dikildi.



Gerçekleştirilen etkinlikte, doğaya katkı sağlanması ve çevre bilincinin artırılması amaçlanırken, yükümlü ve hükümlülerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımı da desteklendi.



Yapılan yazılı açıklamada, bu tür etkinliklerin hem çevreye katkı sunduğunu hem de katılımcıların topluma kazandırılması açısından önemli olduğu belirtildi.

