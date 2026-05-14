İslahiye'de çarşının üst katında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Şehitkamil Çarşısı'nın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Aydınlık Mahallesi Gaziantep Bulvarı'nda bulunan Şehitkamil Çarşısı'nın üst katında yapımı süren ve "Muhasebeciler Çarşısı" olarak kullanılacak bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Vatandaşların da müdahaleye destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.



