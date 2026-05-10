İslahiye'de firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 10.05.2026 - 13:00
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler bu kapsamda hakkında "hakaret" suçundan 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
